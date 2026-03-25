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Urgente: Veículo de carga pega fogo e interdita totalmente a descida da Serra das Araras

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FOLHA DO ACO
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Um veículo de carga pegou fogo no fim da manhã desta quarta-feira (dia 25) na descida da Serra das Araras. O incêndio ocorreu na altura do km 227 da pista sentido Rio de Janeiro e provocou a interdição total da pista, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o informe inicial, além do caminhão em chamas, o fogo também atingiu a vegetação às margens da rodovia, o que agrava a situação no local. Equipes da PRF, da concessionária CCR Rio SP e do Corpo de Bombeiros enfrentam dificuldades para chegar até o ponto do incêndio.

Até o momento, não há informação sobre vítimas nem detalhes sobre as causas do fogo. O trânsito na região deve sofrer fortes impactos, principalmente para quem segue em direção ao Rio de Janeiro.

A ocorrência segue em andamento.

Foto: Reprodução

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