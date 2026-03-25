Prefeitura de Angra abre concurso público para agente tributário

A Prefeitura de Angra dos Reis publicou nesta terça-feira (dia 24), o Boletim Oficial N° 2328, com o edital nº 001/2026 para a realização de concurso público destinado ao preenchimento de 20 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Tributário, com exigência de nível superior completo em qualquer área.

O concurso é organizado pelo Instituto Consulplan e tem como objetivo reforçar o quadro efetivo de servidores municipais, contribuindo para o fortalecimento da arrecadação e da gestão tributária do município. O prazo de inscrições começa às 16h próximo dia 31, exclusivamente no site www.institutoconsulplan.org.br, e segue até as 16h do dia 29 de abril de 2026.

A taxa de inscrição é de R$ 130,00, com possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios descritos em lei municipal. O período para solicitação de isenção será das 16h do dia 31 de março de 2026 até as 16h do dia 2 de abril de 2026.

A seleção será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 31 de maio de 2026. A prova contará com questões de conhecimentos gerais e específicos.

Haverá ainda etapas complementares, como verificação de autodeclaração para candidatos negros, indígenas ou quilombolas, e avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência, além de exames médicos pré-admissionais.

As provas serão realizadas no município de Angra dos Reis. Caso haja necessidade, também poderão ocorrer em cidades próximas, conforme definição da banca organizadora.

A remuneração inicial é de R$ 4.665,12, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 808,94, auxílio-saúde, anuênio e vale-transporte, conforme previsto na legislação municipal.

Os candidatos aprovados serão submetidos a uma jornada de 35 horas semanais e atuarão no âmbito do Poder Executivo municipal.

O edital completo, com informações sobre inscrições, conteúdo programático e cronograma, está disponível no site www.institutoconsulplan.org.br.