Disque Denúncia pede informações sobre homem acusado de crime de Feminicídio em Paraty

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quarta-feira (dia 25), um cartaz para auxiliar nas investigações da 167ª DP (Paraty), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de João Paulo da Costa Silva. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte de Flávia de Oliveira Fernandes, ocorrida na última sexta-feira (dia 20), em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Por volta das 21h, do dia 19, a vítima deu entrada no Hospital Hugo Miranda, socorrida pelo SAMU, apresentando múltiplas escoriações e lesões compatíveis com espancamento. Apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu e faleceu na madrugada do dia 20 de março. A Polícia Civil foi comunicada na manhã seguinte por uma assistente social da unidade hospitalar, que solicitou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A vítima havia solicitado uma medida protetiva em maio de 2024. Porém, a ação foi arquivada em junho do ano seguinte, ficando vigente apenas o processo criminal.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 167ª DP (Paraty) representou junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que deferiram mandado de prisão temporária e mandado de busca e apreensão em seu endereço, expedido pela Vara Única de Paraty, pelo crime de Feminicídio.

Sob determinação do delegado titular DRº Carlos Eduardo, agentes da distrital realizaram diligências na Ilha das Cobras nesta terça-feira (24), mas o acusado continua foragido.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de João Paulo, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido