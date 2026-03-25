Três pessoas são presas em flagrante por invasão a estabelecimentos comerciais e furtos em Volta Redonda

Três pessoas foram presas por invasão a estabelecimentos comerciais e furtos em duas ocorrências distintas na madrugada desta quarta-feira (dia 25), em Volta Redonda, durante ações do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que reúne policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e profissionais da pasta.

Na primeira ocorrência, registrada por volta das 3h, um homem de 27 anos e uma mulher de 47 foram detidos após arrombamentos em dois pontos da Vila Santa Cecília: uma loja localizada na Rua 16 e um quiosque na Avenida dos Trabalhadores, em frente ao Sider Shopping. As equipes foram acionadas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e, ao chegarem ao local, flagraram os suspeitos tentando fugir. Um terceiro envolvido conseguiu escapar.

Durante o arrombamento ao quiosque, o bando utilizou uma pedra grande, chegando a danificar uma porta de enrolar de aço.

O casal foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos diversos materiais, como uma máquina de cartão, um aparelho celular, uma calculadora, um pé de cabra, um alicate, uma barra de ferro, além de produtos como doces e chicletes de diferentes marcas. Ambos possuem diversas anotações criminais; sendo que o homem já foi preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas, porte de entorpecentes e arma de fogo, além de ser investigado por sequestro e cárcere privado.

Já na segunda ocorrência, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury, um homem de 29 anos foi preso após invadir um galpão de uma empresa. O alerta foi emitido ao Ciosp por uma empresa de segurança privada, o que permitiu a rápida mobilização das equipes. No local, o suspeito, que já havia sido contido por um funcionário até a chegada da equipe da Semop, foi encontrado ferido. Segundo informações da Polícia Civil, essa era a segunda vez que o homem invadia um estabelecimento comercial na Beira-Rio, e por esse motivo a prisão preventiva dele foi solicitada pela autoridade policial de plantão.

Após atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o suspeito foi encaminhado ao Hospital São João Batista (HSJB), permanecendo sob custódia da polícia até a divulgação desta reportagem.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a eficiência do trabalho integrado e celebrou os resultados das ocorrências.

“Mais uma vez, a integração entre as forças de segurança, tecnologia, monitoramento e presença das equipes nas ruas mostrou resultado efetivo. O Sistema Integrado de Segurança e o Ciosp têm papéis fundamentais, garantindo agilidade na resposta e aumentando a efetividade das ações, aliado à parceria com a Polícia Civil, o que se traduz em mais segurança para a população”, disse Coronel Henrique, parabenizando a ação dos agentes envolvidos.

Foto: Semop.

