Rodeio volta à Festa do Peão de Rio Claro após mais de uma década e marca retomada da tradição

Depois de 15 anos sem a principal atração que marcou gerações, a Festa do Peão Boiadeiro de Rio Claro voltará a contar com rodeio em 2026. O evento será realizado entre os dias 14 e 17 de maio, de quinta-feira a domingo, no Parque de Exposições, dentro da programação de aniversário do município, que completa 177 anos no dia 19 de maio. Já o rodeio acontecerá em três dias de 15 a 17.

A festa, tradicional na cidade, nunca deixou de acontecer, mas ao longo dos anos perdeu uma de suas principais características: o rodeio. A última edição com montarias ocorreu em 2011. Desde então, mudanças na legislação e exigências mais rigorosas relacionadas ao bem-estar animal e à regulamentação da atividade impediram a continuidade desse tipo de atração em diversos municípios do estado.

Agora, após um processo de articulação e adequação às normas vigentes, Rio Claro está entre as cidades que conseguiram autorização para retomar a prática, resgatando um dos elementos mais marcantes do evento. Foram diversas reuniões entre o secretário de Estado de Esportes, Rodrigo Scorzelli, o prefeito Babton Biondi e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi Biondi.

O prefeito destacou a importância da retomada para a identidade cultural do município. “Estamos resgatando uma tradição que faz parte da história de Rio Claro e da memória afetiva da nossa população. A Festa do Peão sempre foi um símbolo de celebração e união, e trazer de volta o rodeio, de forma responsável e dentro da legalidade, é motivo de muita alegria para todos nós”, afirmou.

Além do retorno das montarias, outra tradição também será retomada: o concurso que elegerá a rainha e as princesas da festa, reforçando o caráter cultural e festivo do evento.

O secretário Brindisi Biondi ressaltou o trabalho realizado para viabilizar o retorno do rodeio. “Foi um trabalho de articulação muito grande para que Rio Claro pudesse ser contemplada novamente com o rodeio. Estamos falando de uma tradição forte, que movimenta a cidade e valoriza nossa cultura. Com isso, também retomamos outras marcas importantes da festa, como a escolha da rainha e das princesas”, destacou.

A programação completa da Festa do Peão Boiadeiro de Rio Claro 2026 será divulgada em breve.

Foto: PMRC