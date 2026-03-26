Polícia apreende drogas em casa abandonada usada por traficantes em Pinheiral

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na noite dessa quarta-feira (dia 25) no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. O material estava escondido em uma casa abandonada, que, segundo denúncias, vinha sendo utilizada por traficantes da região.

De acordo com a ocorrência, os agentes foram até o endereço após receberem informações de moradores. No local, a equipe confirmou a denúncia e encontrou cerca de 275 gramas de maconha e 10 gramas de crack.

Após a apreensão, os policiais receberam novas informações indicando que um suspeito, possivelmente ligado ao tráfico, estaria em uma barbearia próxima. A guarnição realizou buscas, mas o homem não foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 101ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Até o momento, ninguém foi preso.

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