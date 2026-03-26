Jovem de 18 anos é preso por posse irregular de arma no bairro Três Poços

Um jovem de 18 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (dia 25) por posse irregular de arma de fogo no bairro Três Poços, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia sobre um homem armado na Rua Euclides Vicentino.

Ao chegar ao local, os agentes identificaram um veículo aberto próximo a um bar. Após localizar o proprietário, foi realizada uma revista no interior do carro.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 38, da marca Rossi, carregado com cinco munições intactas. O jovem, dono do veículo, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o Estatuto do Desarmamento, e permaneceu preso à disposição da Justiça.

O caso foi registrado e segue sob investigação na 93ª Delegacia de Polícia.

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