Festival Sabores do Vale do Café retorna a Pinheiral em abril

Após uma bem-sucedida primeira edição, em 2025, Pinheiral se prepara para receber novamente o Festival Sabores do Vale do Café. O evento, que reúne gastronomia, cultura, música e valorização dos produtores da região, vai acontecer nos dias 4 e 5 de abril.

Os preparativos foram discutidos em reunião realizada no gabinete do prefeito Luciano Muniz, que recebeu o assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Wanderson Farias; o secretário de Estado de Agricultura, Felipe Brasil; o deputado federal Dr. Flávio; e o organizador do evento, Luiz Vilela.

O Sabores do Vale do Café tem entre seus objetivos fortalecer a produção local e impulsionar o turismo rural na região, reunindo produtores de queijo, café e cachaça que fazem parte do APL do Vale do Café, além de empreendedores da gastronomia, artesãos e agricultores da Feira de Agricultura do município.

O Grupo Imagina Samba irá se apresentar no sábado (4), a partir das 19h.

Outras atrações também irão se apresentar durante o Festival.

Para o prefeito Luciano Muniz, o festival representa uma importante oportunidade de movimentar a economia da cidade. “Nossa expectativa é ampliar o sucesso da edição anterior. Agradeço ao secretário Gustavo Tuca pelo apoio à nossa cidade”, disse o prefeito.

“Festivais e eventos como esse contribuem diretamente para o fortalecimento do turismo na nossa região e para a valorização dos produtores do APL do Vale do Café”, disse o assessor especial Wanderson Farias.

O Festival Sabores do Vale do Café conta com o apoio da Setur-RJ, da Pesagro-Rio, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, do Sebrae, do Sicomércio e do Sesc.