Homem é detido após furto em loja no Ano Bom, em Barra Mansa

Um homem de 32 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (dia 27) suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais do 28º BPM após informações sobre o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe intensificou o patrulhamento na região e conseguiu localizar o suspeito pouco tempo depois. Com ele, no entanto, não foram encontrados os produtos furtados – apenas uma bolsa que teria sido utilizada na ação.

Ainda segundo a ocorrência, o homem afirmou aos policiais que trocou os itens furtados em um ponto de tráfico de drogas na localidade conhecida como Vila Delgado. Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio suspeito.

Uma testemunha foi conduzida à delegacia para confirmar os fatos. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado por furto e também por posse de entorpecente, após a apreensão de um pino de cocaína.

Após análise da autoridade policial, ele foi liberado e vai responder pelos crimes em liberdade.