Odair Mariano toma posse na diretoria da Federação dos Metalúrgicos e reforça atuação nacional do sindicato

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano, tomou posse como membro da nova diretoria da Federação dos Metalúrgicos em cerimônia realizada nesta sexta-feira (dia 27), no Rio de Janeiro.

O evento marcou a renovação da representação sindical e contou com a presença de importantes lideranças da categoria.

Além de Odair Mariano, também participaram da solenidade e prestigiaram Odair, os diretores Maurício, José Marcos, André, Douglas e Alex. A posse simboliza o compromisso coletivo em fortalecer a defesa dos direitos dos trabalhadores e ampliar a atuação sindical em nível nacional. “Esse é um passo importante para reforçar nossa luta e garantir que a voz dos metalúrgicos seja ouvida em todo o país”, destacou Odair.