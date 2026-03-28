Carro pega fogo na Dutra, em Piraí; motorista sai ileso

Um carro foi completamente consumido por um incêndio na manhã deste sábado (dia 28), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 7h40, na altura do km 262 da pista sentido Rio de Janeiro. Apesar da gravidade, o motorista conseguiu sair a tempo e não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor relatou que o veículo, um Volvo XC60, começou a apresentar falhas mecânicas, com perda de força, seguida por fumaça saindo do compartimento do motor.

Diante da situação, o motorista encostou no acostamento e deixou o carro antes que as chamas se alastrassem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, mas o veículo já havia sido totalmente destruído.

Ainda segundo a PRF, foi constatado que o automóvel estava com o licenciamento vencido e possuía restrição judicial de circulação, determinada pela 3ª Vara Cível da Capital. Por isso, foi aplicada multa ao condutor e o veículo foi removido para o pátio.

Foto: Divulgação/PRF