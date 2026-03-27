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Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas na Vila Brígida, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Uma ação da Polícia Civil resultou na apreensão de grande quantidade de drogas no fim da tarde dessa quinta-feira (dia 26), no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. A operação foi conduzida por agentes da 90ª DP, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT II), por volta das 17h.

De acordo com a polícia, a apreensão ocorreu após diligências de inteligência voltadas ao combate ao tráfico de drogas na região. Os agentes identificaram um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar entorpecentes.

Ao chegarem ao local, o suspeito, já identificado, conseguiu fugir ao perceber a aproximação das equipes, deixando para trás todo o material ilícito. Nenhuma prisão foi realizada até o momento.

Todo o entorpecente apreendido foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado. As investigações seguem em andamento para localizar o suspeito e identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação

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