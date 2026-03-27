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Polícia Civil prende mulher condenada a 9 anos por tráfico em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Uma mulher de 23 anos, condenada a nove anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi presa nessa quinta-feira (dia 26) no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. A captura foi realizada por agentes da 90ª DP, após trabalho de monitoramento e inteligência.

Segundo a Polícia Civil, a mulher estava foragida e havia conseguido escapar de um cerco policial no dia anterior. Após novas diligências, os agentes conseguiram localizá-la e efetuar a prisão.

A abordagem ocorreu sem resistência. Em seguida, a mulher foi encaminhada à sede da delegacia, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

Ela será transferida para o sistema prisional, onde cumprirá a pena determinada pela Justiça. A Polícia Civil informou que segue com ações permanentes para localizar e prender outros foragidos na região.

Foto: Divulgação

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