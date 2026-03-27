TJ-RJ arquiva processo contra Edson Albertassi após MPRJ reconhecer nulidade de provas

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu, por unanimidade, arquivar a ação da Operação Cadeia Velha contra o ex-deputado estadual Edson Albertassi. A medida foi tomada após pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que reconheceu a nulidade das provas e a ausência de justa causa para a continuidade do processo.

A decisão encerra um dos principais desdobramentos da Operação Lava Jato no estado do Rio. Segundo o MPRJ, os elementos que sustentavam a denúncia não poderiam ser considerados juridicamente válidos, o que comprometeu toda a base da acusação.

O caso já havia passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu não haver conexão válida para que a investigação tramitasse na Justiça Federal. Esse entendimento impactou diretamente a legalidade das provas produzidas desde o início da apuração.

Preso durante o andamento da operação, Albertassi sempre afirmou que as acusações não se sustentariam. Após a decisão, ele declarou que nunca deixou de acreditar na própria inocência. “Nunca deixei de acreditar que a verdade iria prevalecer. Sempre tive certeza de que tudo seria esclarecido no tempo certo”, afirmou.

Com o arquivamento, todas as imputações relacionadas ao caso perdem efeito.

Foto: Arquivo/Alerj