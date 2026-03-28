Mauro Campos anuncia aposentadoria e retoma diálogo com prefeito Neto

Após anos de distanciamento marcado por divergências políticas e administrativas, o empresário Mauro Campos Pereira, do Grupo Aceplan, voltou a se reunir com o prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), em encontro realizado no Palácio 17 de Julho. A reunião, ocorrida na tarde do último dia 10 de março, marcou a retomada do diálogo entre os dois, que há alguns anos não mantinham contato direto.

Segundo Mauro Campos, a iniciativa partiu dele próprio, que entrou em contato telefônico com o prefeito para solicitar uma conversa reservada. “Eu liguei para o celular do prefeito e disse que gostaria de conversar particularmente com ele. Fui atendido de forma cordial e amistosa, e ele pediu que eu fosse ao gabinete”, relatou.

O empresário também aproveitou a reunião para tratar das desavenças do passado e reconhecer sua parcela de responsabilidade. Leia a entrevista completa a seguir.

Folha do Aço – Como foi articulado o encontro com o prefeito Neto e qual foi o principal motivo da reunião?

Mauro Campos: Eu liguei para o celular do prefeito e disse que estava querendo conversar particularmente com ele. Fui atendido de forma cordial e amistosa, e ele me pediu que fosse ao gabinete à tarde.

Durante a reunião, houve algum gesto de reconciliação em relação às divergências do passado?

Fui comunicá-lo de que eu estava me aposentando, após 40 anos da fundação do Grupo Aceplan, e de que já havia passado a administração da empresa para meus filhos, Bernardo e Maíra, e para Marcos, nosso amigo, que hoje estão à frente dos negócios. Aproveitei para comentar que nossas desavenças causaram a interrupção das obras de muitos apartamentos e que, pela minha parcela de responsabilidade, eu queria me desculpar com ele.Na questão política, comentei que houve debates mais duros, mas que isso fazia parte da campanha. Completei dizendo que ele, de política, entende mais do que eu. Ele deu um sorriso discreto e eu também. Ele não se manifestou, mas entendo que isso é uma atitude de fórum íntimo. Meu intuito não foi esse.

Como o senhor avaliou o encontro após esse período sem diálogo direto?

Foi muito bom, respeitoso e muito produtivo. Fomos altamente cordiais, como eu já esperava.

Na sua avaliação, que reflexos essa reaproximação pode trazer para a cidade e para o setor da construção civil?

Acredito que, com a nova direção do Grupo Aceplan, tudo voltará ao normal, o que só beneficiará a cidade com mais de mil novos apartamentos e loteamentos, com investimentos em torno de R$ 500 milhões, hoje aguardando aprovação no IPPU. Isso significa geração de empregos, arrecadação de impostos e qualidade de vida para os futuros adquirentes.

O prefeito comentou algum projeto ou ação em andamento durante a conversa?

Ele comentou algumas notícias boas para a cidade, inclusive a iluminação da Rodovia do Contorno. Eu agradeci a gentileza e nos despedimos.