Motorista é presa por embriaguez após ser encontrada parada no meio da via em Volta Redonda

Motorista é presa por embriaguez após ser encontrada parada no meio da via em Volta Redonda

FOLHA DO ACO
Uma mulher de 33 anos foi presa na manhã deste sábado (dia 4) por dirigir sob efeito de álcool em Volta Redonda. Ela foi encontrada por policiais militares com o carro parado no meio da pista, ainda ligado, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (a Beira-Rio), no bairro Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento de rotina quando se deparou com o veículo em situação suspeita, com o pisca-alerta acionado. Os agentes tentaram contato com a condutora por meio de sinais luminosos e sonoros, mas não obtiveram resposta.

Diante da situação, os policiais precisaram bater na lataria do carro para chamar a atenção da motorista. Ao sair do veículo, a mulher apresentou dificuldade para abrir a porta e deixar o automóvel, levantando suspeita de embriaguez.

Ela foi encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML), onde o exame confirmou a ingestão de álcool. Após a avaliação da autoridade policial, a mulher teve a prisão decretada com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa.

O carro foi liberado e entregue a uma condutora habilitada indicada pela família.

O caso foi registrado na 93ª DP.

