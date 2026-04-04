Força-tarefa atua após temporal e garante apoio às famílias atingidas em Barra do Piraí

Após o forte temporal que atingiu Barra do Piraí na noite desta sexta-feira (dia 3), a Prefeitura intensificou, desde as primeiras horas deste sábado (dia 4), uma grande força-tarefa nos distritos mais afetados, especialmente Califórnia e Dorândia.

De acordo com os dados registrados, o volume de chuva chegou a 55 milímetros em Barra do Piraí, enquanto cidades próximas, como Volta Redonda, registraram 80 milímetros, o maior pico da região, o que contribuiu diretamente para o aumento dos níveis dos rios e os alagamentos.

As equipes atuam na limpeza das ruas, retirada de lama, desobstrução de vias e no atendimento direto à população, com a mobilização integrada das secretarias de Distritos, Serviços Públicos, Saúde, Assistência Social, além da Secretaria de Água e Esgoto (SAE) e da Defesa Civil.

O secretário de Distritos, Gabriel Cunha, destacou que o trabalho começou ainda durante a madrugada, com contato direto com os moradores.

“Passei toda a noite em contato com a população, acompanhando de perto a situação e fazendo a interlocução com as demais secretarias e a Defesa Civil para garantir uma resposta rápida. Hoje seguimos nas ruas, dando todo o suporte necessário”, afirmou Gabriel.

O vereador Macrei também acompanhou de perto as ocorrências e reforçou o apoio às famílias atingidas.

“Estivemos em contato direto com os moradores desde o início, ouvindo cada demanda e ajudando no que foi possível. Seguimos junto com a Prefeitura, dando suporte às famílias nesse momento difícil”, disse.

A prefeita Katia Miki reforçou que toda a estrutura da administração municipal está mobilizada para atender a população dos distritos.

“Quero deixar claro para todos os moradores que ninguém está sozinho. Toda a Prefeitura está mobilizada, trabalhando de forma integrada para garantir apoio, segurança e assistência às famílias dos nossos distritos”, destacou Katia.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, Rafael Champion, o volume de chuva foi intenso e exigiu resposta rápida das equipes.

“Tivemos um volume significativo de chuva em um curto espaço de tempo, o que provocou alagamentos, principalmente nas áreas mais vulneráveis. A Defesa Civil esteve de prontidão durante toda a noite, monitorando e atuando, inclusive com alertas prévios sobre os riscos”, explicou.

Além das ações emergenciais, a Vigilância em Saúde também está presente nos distritos, com equipes percorrendo as áreas atingidas, realizando orientações à população e distribuindo hipoclorito para moradores que utilizam água de fontes alternativas, prevenindo doenças como a leptospirose.

A Secretaria de Água e Esgoto (SAE) atua com caminhões-pipa para garantir o abastecimento emergencial e limpeza, enquanto a Secretaria de Serviços Públicos segue com maquinário pesado, equipamentos e equipes na limpeza e recuperação das áreas afetadas. Já a Assistência Social realiza o levantamento das famílias atingidas, especialmente aquelas que tiveram as casas invadidas pela água, prestando o suporte necessário.

O secretário de Defesa Civil, Rafael Champion, também reforçou o alerta diante da previsão de mais chuva.

“Moradores de áreas de risco, como encostas e regiões ribeirinhas, precisam manter a atenção redobrada. Ao perceber qualquer sinal de perigo, é fundamental sair imediatamente para um local seguro. Se possível, leve documentos pessoais, medicamentos e itens essenciais. E, em caso de emergência, acione a Defesa Civil”, orientou o secretário de Defesa Civil.