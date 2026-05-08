28º BPM registra queda de até 75% em crimes e divulga balanço operacional de abril no Sul Fluminense

O 28º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Volta Redonda, divulgou o balanço de produtividade referente a abril de 2026, com redução expressiva nos índices de criminalidade e aumento das ações operacionais na região. Os dados do ISP/Geo apontam queda de 75% nos roubos de veículos, 29% nos roubos de rua e 20% na letalidade violenta, além de ausência de registros de roubo de carga no período, na comparação com abril de 2025.

Responsável pelo policiamento em Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro, o batalhão contabilizou ainda 146 prisões, 142 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, 16 menores apreendidos, 11 armas retiradas de circulação, sete veículos recuperados e o cumprimento de quatro mandados de prisão.

Segundo o comandante da unidade, coronel Moisés Sardemberg, que está de saída do 28º BPM, os resultados refletem estratégias internas de valorização do efetivo. “A motivação e valorização do profissional foram decisivas para o alcance dessas metas”, afirmou.

Apesar dos avanços, o comandante destacou como desafio o envolvimento de adolescentes no tráfico e as ocorrências relacionadas a drogas, defendendo ações preventivas e integradas. Ele citou iniciativas recentes da Prefeitura de Volta Redonda voltadas à conscientização de crianças e jovens e reforçou a importância da prevenção na primeira infância.

Sardemberg também ressaltou que a redução sustentável da criminalidade depende da atuação conjunta entre forças de segurança e sociedade civil. “O trabalho contínuo e a parceria com a população são essenciais”, disse.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia, pelo telefone 0900 0260 667, com garantia de sigilo.

Transmissão de comando do 28º BPM será realizada na próxima segunda-feira em Volta Redonda

A Polícia Militar realizará na próxima segunda-feira (dia 11), às 10h, a cerimônia de transmissão de comando do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Volta Redonda. O evento marcará oficialmente o início de uma nova fase no policiamento do Sul Fluminense.

Na ocasião, a tenente-coronel Amanda Neves Ferreira assumirá o comando do 28º BPM, unidade responsável pelo policiamento em cidades importantes da região. A mudança faz parte da reorganização promovida pelo alto comando da corporação e oficializada nesta semana.

Outro nome de destaque nas alterações é o do tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardemberg, que passa a ocupar a chefia do Estado-Maior no Sul Fluminense. A função é considerada estratégica dentro da estrutura da Polícia Militar, sendo responsável pelo planejamento operacional e coordenação das ações administrativas da corporação na região.

As mudanças foram concretizadas na última segunda-feira (dia 5) e também envolvem o comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Após dois anos no cargo, o coronel Ronaldo Martins deixa a região com os menores índices criminais registrados nos últimos 22 anos e assume agora o comando do 7º CPA, na Região Serrana do estado.

Para o lugar dele, assume a coronel Daniela Farias, ex-subcomandante do 1º CPA, na capital fluminense. Ela será a primeira mulher a comandar o policiamento do Sul Fluminense. O coronel Belitardo, que estava à frente da Companhia Independente de Paraty, também integra a reformulação promovida pela corporação.

O secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Silvio Guerra, não participará da solenidade da próxima segunda-feira. A presença dele na região está prevista apenas para o próximo dia 20, em uma outra agenda ao lado do prefeito de Volta Redonda, Neto (PP).