Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam um homem por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesta sexta-feira (dia 8). Na ação, um adolescente foi preso por fato análogo aos mesmos crimes. As capturas aconteceram durante uma ação no Morro da Glória, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, a equipe identificou que dois indivíduos estavam realizando a venda de drogas em um endereço da região. Diante dos fatos, os policiais procederam ao local e flagraram a movimentação da comercialização de entorpecentes. Conforme apurado durante monitoramento no local, as drogas eram escondidas próximas a uma escadaria e buscadas apenas no momento da venda.

Diante da identificação da movimentação criminosa, a equipe realiza a abordagem e apreendeu 15 unidades de maconha, sete de cocaína, 53 pedras de crack e R$ 41. Ao serem questionados, os dois indivíduos admitiram envolvimento com o tráfico de drogas da região e foram encaminhados para 166ª DP.