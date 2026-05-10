Homem é morto a tiros no bairro São Luís, em Barra Mansa

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (dia 10), no bairro São Luís, em Barra Mansa. O crime aconteceu na Rua Martins Fabiano Moreira e mobilizou equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, a guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem vida.

De acordo com relatos de moradores à polícia, ele não residia na rua onde o crime ocorreu.

A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio doloso e encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).