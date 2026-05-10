Jovem com tornozeleira eletrônica é assassinado a tiros às margens da Dutra, em Itatiaia

Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros no fim da tarde deste domingo (dia 10), às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O crime aconteceu na altura do km 324, na pista sentido São Paulo, próximo à praça de pedágio do município.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes foram acionados por volta das 17h20 para verificar a ocorrência de homicídio e, ao chegarem ao local, encontraram uma equipe da Polícia Militar já atendendo a ocorrência.

A vítima, natural de Itatiaia, foi encontrada caída no gramado do canteiro lateral da Dutra, entre o pedágio e o posto de combustíveis Girafa. Segundo a PRF, o jovem possuía várias passagens pela polícia, entre elas por tráfico de drogas, e utilizava tornozeleira eletrônica no tornozelo direito.

A área foi isolada para realização da perícia. O caso foi registrado como homicídio na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Familiares da vítima estiveram no local e receberam orientações das autoridades sobre os procedimentos necessários.