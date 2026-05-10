Homem é preso por tráfico de drogas durante ação da PM em Pinheiral

Um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (dia 10), no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. Segundo a Polícia Militar, equipes da Patamo da 3ª Companhia realizavam patrulhamento pela Rua Francisco Ribeiro de Abreu quando flagraram o suspeito entregando um pino de cocaína a outro homem, que usava uma camisa do Flamengo.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois fugiram. O suspeito, de 22 anos, foi localizado e detido dentro de um bar apontado em denúncias como ponto de venda de drogas. Com ele, os policiais apreenderam um pino de cocaína, R$ 152 em dinheiro e um celular.

Ainda de acordo com a PM, o jovem já era conhecido pelas equipes policiais por passagens anteriores relacionadas ao tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na 101ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas.

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