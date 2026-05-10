Violência: Homem é morto a facadas e pauladas em Barra Mansa; dois suspeitos são presos

Um homem de 33 anos foi morto a facadas e pauladas na madrugada deste domingo (dia 10), no bairro São Francisco de Assis, em Barra Mansa. Dois suspeitos, de 41 e 29 anos, foram presos.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após informações sobre um encontro de cadáver em uma residência na Rua Horácio Silva. No local, o médico do Samu constatou a morte da vítima, que apresentava quatro perfurações provocadas por faca.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que a vítima e os dois suspeitos passaram o dia ingerindo bebida alcoólica em frente à casa onde o crime aconteceu. Após uma discussão, o homem teria sido agredido com pedaços de madeira e golpeado com facadas.

Os policiais apuraram que os suspeitos fugiram em um Toyota Corolla prata logo após o crime. Um deles foi localizado próximo ao bairro Santa Izabel e, segundo a ocorrência, confessou ter agredido a vítima com um pedaço de madeira, afirmando ainda ter visto o outro suspeito desferir as facadas.

O segundo suspeito foi encontrado em casa. Conforme a PM, ele havia tomado banho e trocado de roupa antes da chegada das equipes. Durante a abordagem, teria resistido à prisão, agredindo policiais com chutes e cabeçadas. Um policial militar sofreu ferimentos na boca.

Na ação, a perícia apreendeu uma faca com manchas de sangue encontrada próxima à residência, além de roupas também sujas de sangue. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Três Poços.

A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia. Os dois suspeitos permaneceram presos e vão responder por homicídio qualificado. Um deles também foi autuado por resistência e agressão contra agente público.