PF e PRF prendem motorista com 50kg de cocaína na cabine de caminhão, na Dutra

A Polícia Federal, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, na noite do sábado (dia 9), o motorista de um caminhão que transportava aproximadamente 50 kg de cocaína. A ação ocorreu durante barreira de fiscalização montada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Os policiais atuaram de forma coordenada para interceptar o veículo, que havia partido do estado de São Paulo e tinha como destino o Espírito Santo.

Durante os procedimentos de abordagem e vistoria, os agentes localizaram o material fracionado em tabletes e acondicionado dentro de caixas de papelão. A droga estava armazenada no interior da própria cabine do caminhão, totalmente desvinculada da carga lícita transportada na carroçaria do veículo.

Esta apreensão reflete as diretrizes da Força-Tarefa Missão Redentor II, no escopo da ADPF 635 (STF). O objetivo prioritário destas ações é a desarticulação logística e financeira das organizações criminosas, garantindo o bloqueio das rotas rodoviárias utilizadas para o escoamento de drogas e armamento, mesmo quando o Rio de Janeiro é utilizado apenas como corredor de passagem para outras regiões.

O condutor, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, recebeu voz de prisão no local. Ele, o veículo e a droga foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de polícia judiciária.

O preso foi autuado em flagrante delito e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

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