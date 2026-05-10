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Polícia apreende pistola, munições e maconha em Barra Mansa; dois jovens são presos

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FOLHA DO ACO
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Dois jovens, de 19 e 18 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Militar na noite de sábado (dia 9), no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Rua Veneza e resultou na apreensão de uma pistola, munições e maconha.

Segundo a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram ao local após receberem informações sobre suspeitos armados envolvidos com o tráfico de drogas na região. Durante incursão em uma área apontada como ponto de venda de entorpecentes, os policiais avistaram três homens, que fugiram ao perceber a aproximação da equipe.

Ainda de acordo com a corporação, dois suspeitos entraram em uma residência e foram encontrados no interior do imóvel após autorização do morador para a entrada dos policiais. Com um deles, os agentes apreenderam uma pistola Glock G17 calibre 9 milímetros municiada e equipada com carregador alongado.

No quarto onde os suspeitos tentaram se esconder, os policiais também encontraram uma sacola contendo cerca de 150 gramas de maconha.

Os dois envolvidos foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

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