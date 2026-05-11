Polícia Militar apreende mais de 400 pinos de cocaína em área de mata no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM resultou na apreensão de mais de 400 pinos de cocaína na tarde deste domingo (dia 10), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que integrantes da facção criminosa TCP teriam escondido uma mochila com entorpecentes próximo a um muro, em uma área da Rua Corina dos Santos. A equipe seguiu até o local e realizou buscas, conseguindo localizar o material.

Durante a ação, foram apreendidos 421 pinos de cocaína, um rádio comunicador, duas bases de rádio e uma mochila preta. Nenhum suspeito foi encontrado ou preso.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue em investigação.

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