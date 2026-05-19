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Polícia Civil prende duas traficantes que realizavam delivery de drogas em Angra dos Reis

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FOLHA DO ACO
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Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) deflagraram, nesta segunda-feira (dia 18), uma ação de combate ao tráfico de drogas na comunidade Morro da Fortaleza, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio. Na ofensiva, duas mulheres que atuavam diretamente na comercialização de entorpecentes foram capturadas.

Após trabalhos de inteligência da unidade, agentes identificaram uma movimentação do tráfico de drogas na localidade. Ainda conforme o apurado, traficantes da região realizavam um esquema de entrega de drogas, como um verdadeiro “delivery”. Com o objetivo de esconder a ação criminosa, os entorpecentes eram armazenados no baú de uma motocicleta, utilizada como depósito móvel para guarda e entrega dos entorpecentes aos usuários.

Em uma ação monitoramento, os agentes observaram a movimentação de usuários se aproximando das traficantes para comprar as drogas. Diante dos fatos, foi realizada a abordagem e, no interior do baú da motocicleta, os policiais apreenderam 16 trouxinhas de maconha, 34 pinos de cocaína e R$ 35. A motocicleta utilizada para o armazenamento e transporte dos entorpecentes foi apreendida. As duas mulheres foram presas em flagrante.

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