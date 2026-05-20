Suspeito furta chocolates na Amaral Peixoto, foge de viatura a caminho da delegacia, mas acaba preso

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (dia 20), após furtar duas caixas de chocolate Ferrero Rocher de um supermercado no Centro de Volta Redonda. O caso aconteceu na Avenida Amaral Peixoto e mobilizou agentes da Guarda Municipal.

De acordo com a ocorrência, equipes da 3ª e 4ª Inspetorias da Guarda Municipal foram acionadas para dar apoio após o suspeito ser detido por funcionários de segurança do supermercado Supermarket. Durante a abordagem, os agentes realizaram revista pessoal, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado.

O homem foi colocado na viatura e levado para a 93ª Delegacia de Polícia. No entanto, durante o trajeto, próximo à delegacia, ele conseguiu fugir do veículo e saiu correndo em meio ao trânsito da Avenida Lucas Evangelista.

Os guardas municipais iniciaram perseguição a pé e conseguiram alcançar o suspeito na Avenida 17 de Julho. Após a recaptura, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado novamente para a delegacia.

Segundo a Guarda Municipal, o homem permaneceu preso em flagrante por furto e ficou à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação