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Polícia Civil de Barra Mansa prende em Itaboraí homem condenado por estupro contra a própria filha

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FOLHA DO ACO
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Uma ação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro resultou, na tarde desta quarta-feira (dia 20), na prisão de um homem de 48 anos condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura foi realizada por agentes da 90ª DP (Barra Mansa) no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão definitiva havia sido expedido pela Justiça após o trânsito em julgado da condenação, quando não cabem mais recursos. A ordem judicial foi assinada nesta terça-feira (dia 19).

O homem foi localizado após trabalho de monitoramento e cruzamento de dados realizado pelo setor de inteligência da distrital. De acordo com os agentes, ele não resistiu à prisão.

O processo tramita sob sigilo no Juizado de Violência Doméstica, Familiar, Especial e Adjunto Criminal da Comarca de Barra Mansa.

As investigações apontaram que os abusos começaram quando a vítima tinha 11 anos e ocorreram ao longo de aproximadamente três anos. Conforme os depoimentos reunidos durante a investigação e a instrução criminal, os crimes aconteciam durante visitas da menina à residência do pai.

Segundo os autos, o condenado se aproveitava da ausência da companheira para cometer os abusos e utilizava ameaças e intimidação para impedir que a vítima denunciasse o caso.

A violência foi denunciada quando a adolescente, aos 14 anos, revelou os fatos a um familiar, que procurou os órgãos de proteção e segurança pública.

O Ministério Público denunciou o homem por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, tese acolhida pela Justiça na sentença condenatória.

De acordo com o delegado Marcus Montez, responsável pela coordenação da operação, o monitoramento em tempo real foi fundamental para localizar o paradeiro do condenado, que havia deixado o Sul Fluminense.

Após a prisão em Itaboraí, o homem foi levado para Barra Mansa, onde passou pelos procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça. Ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena em regime fechado.

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