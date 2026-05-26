Condenado por homicídio é preso no trabalho, no bairro Laranjal

Um homem condenado pelo crime de homicídio foi preso nesta terça-feira (dia 26) durante uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda e a DC-Polinter, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após trabalho de inteligência e levantamento de informações realizados pelas equipes. O suspeito, que era considerado foragido da Justiça, foi localizado em seu local de trabalho, no bairro Laranjal.

Contra ele havia um mandado de prisão condenatória expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, relacionado ao crime de homicídio.

A operação foi coordenada pela delegada titular da DEAM-VR, Juliana Montes. De acordo com a polícia, a captura ocorreu sem resistência ou intercorrências.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a unidade policial, onde foram cumpridos os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a atuação integrada entre as unidades especializadas reforça o compromisso no cumprimento de decisões judiciais e na localização de foragidos.