Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Resende durante ação da DEAM-VR

Um homem de 75 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta terça-feira (dia 26) durante uma operação conjunta entre a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda e a DC-Polinter.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência realizado pelas equipes das duas unidades. Os agentes seguiram até o bairro Jardim Primavera II, em Resende, onde localizaram o acusado.

Contra ele havia um mandado de prisão condenatória expedido pelo Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Resende.

A operação foi coordenada pela delegada titular da DEAM-VR, Juliana Montes. Segundo a polícia, o homem foi encontrado no endereço investigado e preso sem resistência.

Após a captura, ele foi encaminhado para a DEAM de Volta Redonda, onde foram realizados os procedimentos legais. O acusado permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que a integração entre as unidades especializadas e o trabalho de inteligência têm sido fundamentais para o cumprimento de mandados judiciais e para a responsabilização de autores de crimes considerados graves.