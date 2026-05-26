Suspeito de agredir a tia de 75 anos é preso em Volta Redonda

Um homem foi preso nesta terça-feira (dia 26) em Volta Redonda, acusado de agredir a própria tia, uma idosa de 75 anos, além de descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar da vítima. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda.

De acordo com a polícia, a vítima procurou a unidade especializada para denunciar que havia sido agredida fisicamente pelo sobrinho. Durante o atendimento, ela informou ainda que o homem estaria desrespeitando a determinação judicial que proibia qualquer aproximação.

Após receberem as informações, os agentes iniciaram diligências e localizaram o suspeito na Rua Timor, no bairro Retiro. Ele foi encontrado na porta da residência e conduzido para a delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A operação foi coordenada pela delegada titular da DEAM-VR, Juliana Montes.

A Polícia Civil reforçou a importância das denúncias em casos de violência doméstica, especialmente envolvendo idosos e mulheres, destacando que o cumprimento das medidas protetivas é fundamental para garantir a segurança e a integridade das vítimas.