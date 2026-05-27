Ação conjunta da PRF, Guarda Municipal e Polícia Civil recupera dois carros clonados em Volta Redonda

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GCMVR) e da Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 39 anos e na recuperação de dois veículos clonados na noite de terça-feira (dia 26), em Volta Redonda.

De acordo com a PRF, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia recebeu informações sobre dois veículos suspeitos de clonagem que estariam circulando pela cidade: uma caminhonete Fiat Strada branca, com placas de Belo Horizonte (MG), e um Jeep Renegade branco, com placas de Goiânia (GO).

Com apoio das equipes da Guarda Municipal e da Polícia Civil, os agentes iniciaram buscas para localizar os veículos. Por volta das 22h, durante ronda na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), os policiais avistaram a Fiat Strada deixando a rodovia e entrando no bairro Santo Agostinho.

A abordagem foi realizada com apoio da Guarda Municipal. No veículo estavam o motorista, de 39 anos, e o filho dele. Questionado sobre a origem da caminhonete, o homem afirmou que havia pegado o veículo emprestado com um amigo, em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, para retornar a Volta Redonda, onde mora.

Segundo a PRF, durante uma inspeção minuciosa, os policiais constataram adulterações em diversos elementos de identificação da caminhonete, confirmando que se tratava de um veículo clonado.

Enquanto a abordagem acontecia, uma equipe da Polícia Civil localizou o Jeep Renegade investigado na garagem da residência do motorista abordado pela PRF. Os policiais federais seguiram até o endereço e também realizaram uma vistoria detalhada no automóvel.

Ainda de acordo com a corporação, o veículo também era clonado. O carro original era licenciado no Rio de Janeiro e possuía registro de roubo desde 9 de setembro de 2025, na capital fluminense.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com os dois veículos, para a 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado.

Segundo consulta à tabela Fipe, os veículos recuperados estão avaliados em aproximadamente R$ 206 mil. A Fiat Strada 2025 tem valor estimado em R$ 86.869, enquanto o Jeep Renegade 2025 está avaliado em R$ 119.911.

Foto: Divulgação/PRF