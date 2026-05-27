PRF flagra caminhoneiro usando medicamento controlado como “rebite” na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na terça-feira (dia 26) um caminhoneiro de 25 anos utilizando um medicamento controlado como “rebite” durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A abordagem aconteceu por volta das 11h45, no km 293 da pista sentido São Paulo, em frente à Unidade Operacional da PRF de Floriano.

De acordo com a PRF, agentes da equipe Delta da 7ª Delegacia realizavam fiscalização de veículos quando abordaram um caminhão que transportava carga de carne processada congelada do Espírito Santo para o Mato Grosso do Sul. Durante a verificação da fita diagrama do tacógrafo, os policiais constataram que o motorista não havia cumprido o período de descanso obrigatório previsto na Lei do Descanso do Caminhoneiro.

Ainda segundo a corporação, consultas aos sistemas da PRF apontaram que o motorista já havia sido flagrado em abril deste ano, na Bahia, portando comprimidos conhecidos como “rebite”.

Questionado se carregava alguma substância para consumo, o caminhoneiro negou. No entanto, durante revista na cabine do veículo, os policiais encontraram um frasco de dimesilato de lisdexanfetamina, medicamento de tarja preta e de controle especial, contendo sete cápsulas.

A PRF informou que o remédio só pode ser comercializado mediante apresentação de receita médica amarela, do tipo A. Ao ser questionado sobre a prescrição, o motorista alegou que o documento estava em sua residência. Segundo os agentes, ao ser solicitado que alguém enviasse uma foto da receita, ele afirmou que isso não seria possível e, após novos questionamentos, admitiu que não possuía receita médica e que havia comprado o medicamento ilegalmente para utilizar como “rebite”.

Conforme relato da PRF, o caminhoneiro afirmou que “não toma direto” e que “só usa quando precisa”.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por porte de droga para consumo. O medicamento foi apreendido para posterior destruição.

Além disso, o motorista foi multado por descumprimento da Lei do Descanso do Caminhoneiro e obrigado a permanecer com o veículo imobilizado por 11 horas para cumprir o período de descanso exigido pela legislação.

Segundo a PRF, o dimesilato de lisdexanfetamina é um psicoestimulante do sistema nervoso central e vem sendo utilizado ilegalmente como “rebite” por motoristas para inibir o sono e prolongar jornadas nas estradas, apesar dos riscos à saúde e à segurança no trânsito.

Foto: Divulgação/PRF