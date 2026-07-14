Suspeito de furto ao Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel é preso em Barra do Piraí

A Guarda Municipal de Barra do Piraí, em ação conjunta com a Polícia Militar e o Programa Segurança Presente, prendeu na tarde desta segunda-feira (dia 13) um homem de 26 anos, suspeito de furtar objetos do Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, conhecido como Antiga Estação.

O crime ocorreu na noite do último domingo (12), por volta das 23h35, e foi registrado pelas câmeras de segurança do Centro Cultural, que também abriga a Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa e a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial.

A ação criminosa teve duração aproximada de 13 minutos e resultou no furto de uma impressora e um micro-ondas. As imagens do sistema de monitoramento foram fundamentais para a identificação do suspeito e para o planejamento da operação que levou à sua prisão.

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Programa Segurança Presente passaram a monitorar os deslocamentos do suspeito. Durante a tarde, os agentes conseguiram localizá-lo em um prédio localizado no Centro da cidade, onde efetuaram a prisão.

O homem foi conduzido à 88ª Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

O comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Alessandro Damázio, destacou a importância da integração entre as forças de segurança para a rápida resposta ao crime.

“Realizamos uma atuação conjunta com a Polícia Militar e o Programa Segurança Presente para localizar, monitorar e prender o suspeito, um homem de 26 anos flagrado pelas câmeras furtando a Antiga Estação na noite de domingo. Estamos transmitindo uma mensagem clara de que delitos não passam despercebidos em Barra do Piraí. Seguiremos intensificando nossas ações integradas em prol da segurança, do bem-estar e da qualidade de vida da população”, afirmou Damázio.