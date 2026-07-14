Empresário resiste à abordagem e é preso com pistola no Centro de Barra Mansa

Um empresário de 29 anos foi preso em flagrante no início da tarde desta terça-feira (dia 14) após ser flagrado com uma pistola calibre 9 mm, munições e carregadores, durante uma abordagem da Polícia Civil no Centro de Barra Mansa.

De acordo com a 90ª Delegacia de Polícia, a equipe patrulhava a Avenida Joaquim Leite quando identificou um Jeep Compass que já vinha sendo monitorado por suspeita de ligação com o tráfico de drogas na região. O veículo estava estacionado próximo a um posto de combustíveis e o motorista permanecia em seu interior utilizando um telefone celular.

Segundo a polícia, ao perceber a aproximação dos agentes, o homem se recusou a sair do carro. Durante a abordagem, os policiais encontraram, dentro de uma pochete que estava sobre o colo dele, uma pistola calibre 9 mm, 20 munições e dois carregadores.

Ainda conforme a Polícia Civil, o empresário resistiu às ordens para desembarcar do veículo e precisou ser contido pelos agentes antes de ser conduzido à delegacia. Aos policiais, ele informou que havia comprado o Jeep Compass há cerca de 30 dias.

Na 90ª DP, o homem sofreu uma crise de ansiedade e precisou ser atendido por uma equipe do Samu. Após receber atendimento médico, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além do crime de resistência.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar se o empresário possui ligação com o tráfico de drogas em Barra Mansa. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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