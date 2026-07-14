Mulher com mandado por tráfico é presa durante patrulhamento em Angra dos Reis

Uma mulher de 26 anos foi presa na manhã desta terça-feira (dia 14) durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o 33º BPM, equipes realizavam patrulhamento na Travessa Dama da Noite quando perceberam que a suspeita demonstrou nervosismo ao notar a aproximação das viaturas, o que motivou a abordagem. Nenhum material ilícito foi encontrado com ela.

Durante a consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Ainda de acordo com a PM, havia um registro recente no Disque Denúncia relacionado à suspeita.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde o mandado foi cumprido. Ela permaneceu presa à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada durante uma ação de intensificação do patrulhamento realizada pelo 33º BPM na região do Bracuí.

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