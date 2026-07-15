Homem é baleado após troca de tiros com guardas municipais no Jardim Ponte Alta

Um homem de 39 anos ficou ferido após uma troca de tiros com agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na tarde de terça-feira (dia 14), no bairro Jardim Ponte Alta.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para dar apoio a uma ocorrência na Rua Dom Pedro I. Segundo relato dos guardas municipais, eles tentaram abordar um suspeito, que fugiu em direção a uma área de mata.

Ainda conforme os agentes, durante a perseguição, o homem teria efetuado disparos contra a equipe. Os guardas revidaram e o suspeito foi baleado.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital São João Batista, onde passou por cirurgia. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Polícia Militar, o homem permanece internado sob custódia e possui anotações criminais por nove furtos e um roubo. A ocorrência foi registrada e o caso será investigado. Até o momento, não houve informação sobre apreensão de arma de fogo.