Polícia Militar apreende drogas após denúncia de tráfico em Barra do Piraí

Uma carga de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na noite de terça-feira (dia 14), no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí, após uma denúncia anônima sobre a atuação do tráfico na região.

Segundo a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado seguiram até a Rua dos Ipês para verificar as informações. Ao perceberem a chegada das viaturas, os suspeitos fugiram por uma área de mata e não foram localizados.

Durante as buscas, os policiais encontraram 16 pinos de cocaína, totalizando 38,4 gramas, oito porções de crack, com cerca de 4 gramas, e duas porções de maconha, pesando aproximadamente 2 gramas.

Todo o material foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. As drogas permaneceram apreendidas e serão encaminhadas para perícia.

Ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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