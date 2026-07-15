Jovem é detido pela segunda vez em uma semana por suspeita de tráfico de drogas em Angra dos Reis

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de terça-feira (dia 14) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. A ação foi realizada por policiais militares do 33º BPM durante um patrulhamento na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento para reforçar a segurança na região quando percebeu um rapaz fugindo ao notar a aproximação da viatura. Após um cerco tático, ele foi alcançado e abordado.

Com o suspeito, os policiais apreenderam três tabletes de maconha, nove porções de crack, uma base de rádio comunicador, um telefone celular e R$ 50 em dinheiro. Após perícia preliminar, foi constatado que o material apreendido totalizava 60 gramas de maconha e 38 gramas de crack.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada por câmeras operacionais da corporação. O jovem foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou ainda que o suspeito já havia sido conduzido à mesma delegacia na semana anterior em outra ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

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