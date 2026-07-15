Urgente: Enfermeiro é preso por suspeita de desviar anestésicos do HSJB e de envolvimento na morte de homem em BM

Um enfermeiro de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (dia 15) pela Polícia Civil, suspeito de envolvimento na morte de um homem de 43 anos, encontrada morto no dia 4 de julho, no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa, e também de participação em um esquema de desvio e venda ilegal de medicamentos anestésicos de uso restrito do Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A prisão foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, durante uma operação iniciada às 5h da manhã, com cumprimento de mandado de prisão e mandados de busca e apreensão contra o investigado. Também foram realizadas diligências dentro do Hospital São João Batista, onde o suspeito trabalhava na área do Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Segundo a investigação, a vítima, que atuava como técnico em radiologia no Hospital São João Batista, não tinha acesso aos medicamentos anestésicos de uso controlado, destinados exclusivamente a procedimentos cirúrgicos e ao ambiente hospitalar.

A apuração da Polícia Civil aponta que o homem teria comprado medicamentos restritos de um enfermeiro que trabalhava na unidade hospitalar. Os investigadores afirmam que os produtos teriam sido utilizados no dia da morte da vítima.

Após a análise do celular do homem encontrado morto, os policiais identificaram conversas que indicariam a negociação e aquisição dos medicamentos junto ao enfermeiro. De acordo com a Polícia Civil, as mensagens também apontariam que o investigado tinha conhecimento da finalidade para a qual as substâncias seriam utilizadas.

Em uma das conversas obtidas pelos investigadores, o enfermeiro teria dito à vítima que, caso utilizasse o medicamento naquele dia e não morresse, forneceria no dia seguinte uma substância ainda mais forte.

A investigação aponta ainda que o suspeito teria desviado medicamentos anestésicos de uso controlado do Hospital São João Batista, entre eles fentanil, midazolam e propofol, substâncias utilizadas exclusivamente em procedimentos médicos, principalmente cirúrgicos.

Durante a operação, os policiais apreenderam na residência do investigado, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, medicamentos que, segundo a Polícia Civil, podem ter sido retirados irregularmente da unidade hospitalar. O material será encaminhado para perícia e fará parte das provas do inquérito.

O enfermeiro poderá responder, em tese, pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio com resultado morte; morte sem assistência; e peculato. Outros crimes ainda podem ser incluídos conforme o avanço das investigações.

A Polícia Civil informou que a apuração continua para identificar a possível participação de outras pessoas, incluindo funcionários que possam ter auxiliado no desvio, distribuição ou comercialização irregular dos medicamentos.

O caso começou a ser investigado após o homem de 43 anos ser encontrado morto dentro de casa. Inicialmente, houve suspeita de suicídio, e o corpo foi encaminhado para os procedimentos de verificação de óbito.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Denúncias podem ser feitas à 90ª DP de Barra Mansa pelo WhatsApp (24) 99931-8181. O sigilo é garantido.