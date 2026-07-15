Investigação: Mensagem atribuída a enfermeiro reforça suspeita de que ele sabia da intenção da vítima, aponta Polícia Civil

A mensagem atribuída ao enfermeiro preso nesta quarta-feira (dia 15) pela Polícia Civil se tornou um dos principais elementos da investigação que apura a morte de um técnico em radiologia de 43 anos e um suposto esquema de desvio de medicamentos controlados do Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

De acordo com a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, uma conversa extraída do celular da vítima indica que o profissional de enfermagem tinha conhecimento da finalidade para a qual os medicamentos seriam utilizados. Em uma das mensagens analisadas pelos investigadores, o suspeito teria escrito: “Se tu não morrer neste final de semana, eu consigo duas caixas”, referindo-se ao fornecimento de uma substância ainda mais potente.

Para os investigadores, o conteúdo da conversa reforça a hipótese de que o enfermeiro não apenas fornecia medicamentos de uso restrito, mas também tinha ciência da intenção da vítima ao adquiri-los. A mensagem é considerada uma das principais evidências que embasaram o pedido de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, encontrada morta no dia 4 de julho em sua residência, no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa, não tinha autorização nem acesso funcional aos medicamentos anestésicos utilizados em centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva. A investigação aponta que as substâncias teriam sido adquiridas ilegalmente junto ao enfermeiro, que atuava no CTI do Hospital São João Batista.

Durante a operação realizada na manhã desta quarta-feira, agentes cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão. Na casa do investigado, em Volta Redonda, foram encontrados medicamentos que, segundo a polícia, podem ter sido desviados da unidade hospitalar. O material será submetido à perícia.

O enfermeiro poderá responder, em tese, pelos crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio com resultado morte, peculato, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, além de morte sem assistência. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no suposto esquema de desvio e comercialização ilegal de medicamentos controlados.

*Caso seja ou conheça alguém que apresente sinais de alerta relacionados ao suicídio, ou caso você tenha perdido uma pessoa querida para o suicídio, confira alguns locais para pedir ajuda:

– O Centro de Valorização da Vida (CVV), por meio do telefone 188, oferece atendimento gratuito 24h por dia; há também a opção de conversa por chat, e-mail e busca por postos de atendimento ao redor do Brasil;

– Para jovens de 13 a 24 anos, a Unicef oferece também o chat Pode Falar;

– Em casos de emergência, outra recomendação de especialistas é ligar para os Bombeiros (telefone 193) ou para a Polícia Militar (telefone 190);

– Outra opção é ligar para o SAMU, pelo telefone 192;

– Na rede pública local, é possível buscar ajuda também nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24h.