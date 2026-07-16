Homem condenado a 11 anos por roubo à mão armada é preso em Barra do Piraí

Um homem condenado a 11 anos de prisão pelo crime de roubo majorado, caracterizado pelo uso de arma de fogo, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (dia 16), em Barra do Piraí. A ação foi realizada por policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia, em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, o condenado foi localizado no bairro Química após diligências realizadas pela equipe da unidade. Segundo os agentes, ele não ofereceu resistência durante a abordagem.

Além da condenação pelo roubo, o homem possui antecedentes por outros crimes, conforme informou a corporação. Após a prisão, ele foi encaminhado para os procedimentos de praxe e ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil destacou que a prisão faz parte do trabalho permanente de localização e captura de pessoas com mandados judiciais em aberto. A corporação afirmou que continuará atuando de forma contínua no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões da Justiça.