Motorista é preso pela PRF na Dutra por dívida de pensão alimentícia

Um motorista de 39 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 16) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização de rotina na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Contra ele havia um mandado de prisão civil por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.

A abordagem aconteceu por volta das 10h, no km 233 da BR-116. Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Família da Regional de Jacarepaguá, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, a ordem judicial foi emitida em fevereiro deste ano e tem validade até fevereiro de 2028. O débito acumulado de pensão alimentícia é de R$ 12.838,06.

Após ser informado sobre o mandado, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Piraí, onde foi apresentado à autoridade policial.

Como o veículo não apresentava irregularidades e havia um passageiro habilitado, a camionete foi liberada e entregue ao acompanhante para dar continuidade à viagem.

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