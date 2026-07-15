Feminicídio: Suspeito de matar e enterrar namorada é preso após nove dias de buscas em Miguel Pereira

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 15), o suspeito apontado como responsável pelo assassinato de Bianca da Silva Ribeiro. A captura ocorreu no bairro Barão de Javary, em Miguel Pereira, após nove dias de investigações conduzidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito resistiu à prisão, entrou em luta corporal com um dos agentes e tentou tomar a arma de um policial. Diante da agressão, foi efetuado um disparo que atingiu a perna do investigado. Ele foi socorrido, levado para uma unidade de saúde e permanece internado sob custódia.

As investigações começaram no dia 6 de julho, após o registro do desaparecimento de Bianca. Desde então, os policiais realizaram diligências para reconstruir os últimos passos da vítima. A apuração revelou que ela esteve com o namorado na Pedra do Sal, na região central do Rio de Janeiro, e, em seguida, os dois seguiram para uma hospedagem na Rua do Ouvidor.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação mostram o casal chegando ao local. Posteriormente, o suspeito aparece deixando a hospedagem sozinho e, em outro momento, carregando o corpo de Bianca, já sem qualquer reação aparente, até um veículo.

A partir da análise das imagens e do cruzamento de informações, os investigadores identificaram que o homem seguiu para Miguel Pereira. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele tentou despistar as investigações ao enviar a uma conhecida uma fotografia de Bianca em uma área de mata, afirmando que também estava à procura dela e que desconhecia seu paradeiro. A corporação informou ainda que o investigado tentou levantar suspeitas sobre o ex-namorado da vítima.

Na última sexta-feira (dia 10), agentes da 96ª DP localizaram um corpo feminino em uma área de mata próxima ao município de Vassouras. Posteriormente, a vítima foi identificada como Bianca da Silva Ribeiro.

As investigações também apontaram que, na manhã seguinte ao desaparecimento, o suspeito esteve em uma fazenda na região de Miguel Pereira, onde pediu emprestados uma pá e uma enxada a um funcionário, alegando que faria uma obra. Após tomar conhecimento do desaparecimento de Bianca, o trabalhador desconfiou da justificativa e indicou aos policiais o local para onde o homem havia seguido, informação que contribuiu para a localização do corpo.

O investigado foi preso por força de mandado de prisão preventiva e permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para concluir o inquérito e esclarecer todos os detalhes do crime.

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