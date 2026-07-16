Estupro de vulnerável: Idoso suspeito de abusar de pelo menos cinco crianças é preso em Resende

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (dia 16), em Resende, um homem de 72 anos investigado por estupro de vulnerável. A prisão preventiva foi cumprida por agentes da 89ª Delegacia de Polícia, após decisão da Justiça com base nas investigações conduzidas pela unidade.

De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser apurado após a mãe de uma das vítimas denunciar que a filha, então com apenas nove anos, havia sido abusada sexualmente. Durante as investigações, outras vítimas foram identificadas, todas pertencentes ao mesmo contexto familiar, indicando um possível padrão de atuação do suspeito.

As apurações apontam que o investigado mantinha uma relação de proximidade com a família das vítimas e se aproveitava da confiança conquistada para se aproximar das crianças e adolescentes. Segundo a polícia, ele costumava oferecer doces e presentes, além de convidá-las para passeios de carro e para sua residência, criando oportunidades para permanecer sozinho com as vítimas.

Ainda conforme a investigação, os abusos teriam ocorrido de forma reiterada durante aproximadamente uma década, com início entre 2017 e 2018. A Polícia Civil afirma que pelo menos cinco crianças e adolescentes foram vítimas de atos praticados na residência de familiares, no veículo do investigado e também na casa dele. Entre os crimes relatados estão carícias de cunho sexual, beijos forçados e conjunção carnal.

Com base no conjunto de provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, pedido que foi aceito pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento do mandado, realizado na residência do suspeito, os policiais apreenderam materiais considerados relevantes para a investigação, entre eles roupas íntimas femininas, fotografias de crianças, grande quantidade de material pornográfico e anotações contendo nomes e idades de crianças.

Após os procedimentos na delegacia, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam.

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