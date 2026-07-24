Colisão deixa trânsito lento na Via Sérgio Braga, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (dia 24) na Via Sérgio Braga, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

A batida aconteceu por volta das 10h40. Com o impacto da colisão, um dos veículos saiu da trajetória e atingiu uma árvore às margens da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestam atendimento no local. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O trânsito segue lento no sentido Vila Santa Cecília. A orientação aos motoristas é para que redobrem a atenção ao passar pelo trecho.