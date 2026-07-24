Morre o ex-vereador Adão Henrique Moreira, aos 55 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira (dia 24) o ex-vereador de Volta Redonda, Adão Henrique Moreira, aos 55 anos. Até o momento, não foram divulgadas as causas da morte.

Adão Henrique Moreira nasceu em 21 de agosto de 1970. Nas últimas eleições municipais, foi candidato ao cargo de vereador em Volta Redonda pelo Partido dos Trabalhadores (PT), integrando a coligação Federação.

Até a publicação desta matéria, a família ainda não havia informado os horários e o local do velório e do sepultamento. Novas informações deverão ser divulgadas assim que confirmadas.