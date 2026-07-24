20 C
V Redonda
sexta-feira, julho 24, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Morre o ex-vereador Adão Henrique Moreira, aos 55 anos

Morre o ex-vereador Adão Henrique Moreira, aos 55 anos

Por
FOLHA DO ACO
-

Morreu na manhã desta sexta-feira (dia 24) o ex-vereador de Volta Redonda, Adão Henrique Moreira, aos 55 anos. Até o momento, não foram divulgadas as causas da morte.

Adão Henrique Moreira nasceu em 21 de agosto de 1970. Nas últimas eleições municipais, foi candidato ao cargo de vereador em Volta Redonda pelo Partido dos Trabalhadores (PT), integrando a coligação Federação.

Até a publicação desta matéria, a família ainda não havia informado os horários e o local do velório e do sepultamento. Novas informações deverão ser divulgadas assim que confirmadas.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.