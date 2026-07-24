PL homologa pré-candidatura de Diogo Balieiro a deputado federal

O médico oftalmologista e ex-prefeito de Resende por dois mandatos, Diogo Balieiro Diniz, teve sua pré-candidatura a deputado federal homologada nesta sexta-feira (dia 24) durante a Convenção Estadual do Partido Liberal (PL-RJ), para as eleições de 2026.

Durante sua gestão, Resende registrou avanços em áreas como saúde, educação, desenvolvimento econômico e qualidade de vida, experiências que Diogo pretende compartilhar no debate sobre políticas públicas em âmbito nacional.

“Minha trajetória sempre foi marcada pelo compromisso com as pessoas, seja na Medicina ou na gestão pública. Ao longo de 8 anos como prefeito, com muita responsabilidade e trabalho diário, entre tantas conquistas, tornamos Resende uma referência na saúde pública, uma das melhores do país. Também conseguimos transformar a educação, que hoje é uma referência no estado do RJ e no Brasil. Construímos o primeiro Hospital Veterinário Municipal do Sul Fluminense e o primeiro do estado do Rio.”

A homologação da pré-candidatura de Diogo Balieiro marca o início de uma nova etapa de diálogo com lideranças, entidades e moradores de diferentes regiões do estado.

Foto: Divulgação