Casas são interditadas após risco de desabamento em Valença

Pelo menos três residências foram interditadas na tarde desta sexta-feira (dia 24) após o registro de sinais de risco de desabamento no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores acionaram a equipe após ouvirem estalos nas edificações. No local, os militares encontraram pontos de deslizamento de terra, provocados pelo tempo chuvoso, além de diversos indícios de comprometimento estrutural nas casas.

Entre os problemas identificados estavam grandes rachaduras nas paredes, esfarelamento de partes das construções, queda de escombros e desníveis no piso das residências, da calçada e do asfalto, indicando risco iminente de desabamento.

A Defesa Civil Municipal foi acionada, determinou a desocupação dos imóveis e interditou as construções afetadas. Um engenheiro da Defesa Civil realizou a vistoria técnica e o caso passou a ser acompanhado pelo órgão municipal.

Apesar da gravidade da situação, não há registro de feridos. O trabalho das equipes segue em andamento no local.

Nota da Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Defesa Civil e Transportes, informou que, após vistoria técnica, três residências foram interditadas preventivamente.

“A Defesa Civil Municipal atuou prontamente na ocorrência, realizando a interdição imediata da área para garantir a segurança dos moradores. A equipe esteve no local realizando uma avaliação técnica detalhada, elaborando relatório de vistoria e registro fotográfico da situação”, diz o comunicado.

A Prefeitura ainda informou que, como medida preventiva, parte da via foi interditada, permanecendo liberada apenas uma faixa de circulação. Além disso, está proibido o tráfego de caminhões no trecho afetado, visando preservar a segurança da população e evitar o agravamento das condições estruturais da área.

“Neste primeiro momento, apenas uma família precisou deixar sua residência. A Prefeitura de Valença providenciou todo o suporte necessário para a mudança, disponibilizando um caminhão por meio da atuação da Secretaria de Serviço Público, garantindo que a remoção dos pertences ocorra com segurança e agilidade”, afirma o texto.

Por fim, o comunicado ainda ressalta que a assistência às pessoas atingidas também está sendo prestada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O CRAS Centro encontra-se no local oferecendo acolhimento, orientação e suporte à família, considerando o abalo emocional provocado pela situação.

“A Prefeitura de Valença segue acompanhando o caso por meio da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos demais órgãos competentes, adotando todas as medidas necessárias para preservar a segurança da população e prestar o atendimento adequado aos moradores afetados”.

Fotos: Divulgação